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Fotokvant FLO-4 KIT комплект постоянного света

Fotokvant FLO-4 KIT комплект постоянного света

Fotokvant
Артикул: NVF-9662

Fotokvant FLO-4 KIT - комплект постоянного света мощностью 360 Вт, на базе осветителей Grifon FL-305A.

В комплекте используются энергосберегающие лампы для студийных осветителей с патроном на цоколь Е27. Правильная световая температура 5500К дает чистый белый свет, поэтому пропадает необходимость длительной постобработки. 

Описание

Комплект легкий в сборке и транспортировке, хорошо подходит как начинающим фотолюбителям, так и профессиональным фотографам. Используется в качестве основного и как дополнительное оборудование в фото- или видеостудии.В комплект входят:

Характеристики осветителя Grifon FL-305A:

  • рабочее напряжение – AC110-120V/60Hz или AC200-240V/50Hz
  • патрон – Е27 (4 шт.)
  • регулировка мощности – 1/2-1/1 (50/100%)
  • вес, г – 800

Октобокс Grifon SB-OB6arn для установки на осветители постоянного света (без адаптерного кольца).

Обеспечивает мягкий свет и добавляет большой красивый блик на изображения. Подходит для съемки портретов и групповых снимков. Размер освещаемой поверхности 60 см. Октобокс без байонета. Установка осуществляется непосредственно в патрон без переходников.

Технические характеристики стойки Fotokvant 2100:

  • стойка трехступенчатая, диаметры труб 20-23-27 мм
  • стандартный адаптер 5/8 дюйма для крепления студийного оборудования с резьбой 1/4 дюйма
  • вес, кг – 1,2
  • максимальная нагрузка – 5 кг

Лампы люминесцентные мощностью 45 Вт, под патрон E27. Лампа энергосберегающая, предназначена для комплектов и наборов осветителей с соответствующими параметрами.

Комплект упакован в сумку CB08-03 для студийного оборудования. Размеры, см – 25х35х85.

Комплектация

  • Октобкс Grifon SB-OB6arn - 2 шт.
  • Стойка Fotokvant 2100 (без сумки) - 2 шт.
  • Осветитель Grifon FL-305 - 2шт.
  • Лампы люминесцентные - 8 шт.
  • Сумка Grifon CB08-03 - 1шт.

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