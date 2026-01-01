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Fotokvant FL-16 KIT комплект постоянного света с тремя фонами

Fotokvant FL-16 KIT комплект постоянного света с тремя фонами

Fotokvant
Артикул: DAN-3650

Комплект постоянного света Fotokvant FL-16 KIT с тремя фонами.

Общая мощность 540 Вт. Комплект включает с себя журавль, что дает больше возможностей по управлению светом, а система установки фона ворота и три фона, поставляемые с осветителями, превращают комплект в полноценную фотостудию. Ворота представляют из себя две стойки высотой 2,40 м и 1 телескопическую перекладину длиной 3 м. Вес комплекта - 21,1 кг

Описание

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки. В комплекте поставляется три четырехламповых патрона для ламп, три софтбокса 50х70 см, три стойки максимальной высотой 210 см, 12 ламп, система установки фона ворота и фоны хромакей зеленый, белый, и черный. Размер - 5х3 м.

Также в комплект входит телескопическая двухсекционная перекладина для журавля Fotokvant LSP-140. Максимальный вес студийного оборудования для установки - 2,5 кг. 

Для удобства хранения и транспортировки оборудование поставляется в сумке-чехле.

Комплектация

  • Патроны для ламп - 3 шт.
  • Софтбоксы 50х70 см - 3 шт.
  • Лампы 45 Вт - 12 шт.
  • Перекладина для журавля - 1 шт.
  • Стойка 210 см - 3 шт.
  • Система установки фона "ворота" - 1 шт.
  • Фон хромакей зеленый 3х5 м - 1 шт. 
  • Фон белый 3х5 м - 1 шт.
  • Фон черный 3х5 м - 1 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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