Fotokvant FL-16 KIT комплект постоянного света с тремя фонами

Комплект предназначен для небольших студий фото- и видеосъемки. В комплекте поставляется три четырехламповых патрона для ламп, три софтбокса 50х70 см, три стойки максимальной высотой 210 см, 12 ламп, система установки фона ворота и фоны хромакей зеленый, белый, и черный. Размер - 5х3 м.

Также в комплект входит телескопическая двухсекционная перекладина для журавля Fotokvant LSP-140. Максимальный вес студийного оборудования для установки - 2,5 кг.

Для удобства хранения и транспортировки оборудование поставляется в сумке-чехле.