GreenBean Visa 02 черная сумка для видеотехники nikon

Арт. OLE-0130

Адаптер Novoflex MFT/NIK для объективов Nikon на камеры Micro Four Thirds позволяет использовать объективы Nikon на SLR (цифровых зеркальных) камерах с креплением для объектива micro 4/3. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.