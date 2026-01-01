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GreenBean Visa 02 черная сумка для видеотехники nikon

GreenBean Visa 02 черная сумка для видеотехники nikon

GreenBean
Артикул: OLE-0561

GreenBean Visa 02 – небольшая сумка для защиты, хранения и переноски видеокамеры и аксессуаров. Изготовлена из устойчивого к климатическим воздействиям нейлона с защитным вспененным наполнителем, внутренние стенки из вельвета яркого оранжевого цвета. По периметру сумки располагаются ребра жесткости. Ножки на дне сумки обеспечивают дополнительную защиту. Внутренний размер 54x22x24 см.

Описание

Для быстрого доступа к камере предусмотрена двухстворчатая крышка с предохранительным замком. Для удобства переноски есть удобные ручки со стяжкой и широкий плечевой ремень. Внутреннее пространство изменяется при помощи перегородок на липучках. Вместительный наружный карман на молнии позволит разместить дополнительные аксессуары.
Технические характеристики сумки GreenBean Visa 02:
  • внешний материал – полиэстер
  • внутренний материал – полиэстер, вельвет
  • внутренний размер, мм – 540x220x240
  • внешний размер, мм – 660x330x330 
  • вес, кг – 3,27
  • совместимость – Canon XL2/XH G1S/XF305, Sony V1E/EA50K, Panasonic HVX204

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