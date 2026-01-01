GreenBean Visa 02 черная сумка для видеотехники nikon

- внешний материал – полиэстер
- внутренний материал – полиэстер, вельвет
- внутренний размер, мм – 540x220x240
- внешний размер, мм – 660x330x330
- вес, кг – 3,27
- совместимость – Canon XL2/XH G1S/XF305, Sony V1E/EA50K, Panasonic HVX204
Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F570/F550. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2600 mAh. Вес - 100 г.