images
Novoflex MFT/NIK переходник для объективов Nikon на камеры m4/3

Novoflex MFT/NIK переходник для объективов Nikon на камеры m4/3

Novoflex
Артикул: OLE-0130

Адаптер Novoflex MFT/NIK для объективов Nikon на камеры Micro Four Thirds позволяет использовать объективы Nikon на SLR (цифровых зеркальных) камерах с креплением для объектива micro 4/3. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.

Описание

Технические характеристики:

  • вес упаковки, кг – 0,1
  • размер коробки, см – 7,62х7,37х4,32 

Комплектация

  • Адаптер – 1 шт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY алюминиевая тележка Долли для штатива
Арт. NVF-2632
Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY алюминиевая тележка Долли для штатива
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 127VS VARIABLE SPREAD BASIC DOLLY - 127VS алюминиевая тележка Долли для штатива.

59 490 ₽
В корзину
Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Cyan-Grau сумка для фотооборудования
Арт. OLE-1413
Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Cyan-Grau сумка для фотооборудования
Наличие
в наличии 1-3 шт

Cullmann MADRID sports Maxima 325+ Cyan/Grau – современная сумка для повседневного использования. Изготовлена из износостойкого водоотталкивающего материала. Подойдет для размещения DSLR-камеры с объективом и двумя дополнительными объективами. Имеется отдельный отсек для планшета до 10,1 дюйма. Для защиты от солнца и дождя имеется специальный чехол. Размеры, мм –110х280х200. Вес, г – 900.

5 490 ₽
В корзину
-5 %
Manfrotto 102 ремень для штатива
Арт. OLE-0860
Manfrotto 102 ремень для штатива
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 4 дн, 20 ч

Manfrotto 102 – ремень для переноски штатива. Изготовлен из прорезиненной ткани. Подпружиненный карабин легко крепится к стальному кольцу на плече штатива, а замкнутая петля захлестывает ноги штатива и затягивается, надежно их удерживая. Оснащается адаптером, обеспечивающим совместимость со всеми штативами Manfrotto. 

-5 %6 590 ₽
6 260 ₽
В корзину
Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK алюминиевая тележка Долли для штатива
Арт. NVF-2590
Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK алюминиевая тележка Долли для штатива
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto 181B AUTOMATIC FOLDING DOLLY BLACK - Легкосборные колеса-долли для штативов, диаметр колес 80 мм, фиксирование колес одним рычагом. Для Manfrotto 161MK2B, 058B, 028B, 475B и серии MT057 (181B)

89 090 ₽
В корзину

Видео

Создание дневного света разного вида
Создание дневного света разного вида
Elinchrom ELC strobes preview
Elinchrom ELC strobes preview
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Обзор гибких LED светильников WellMaking
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.