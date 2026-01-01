Novoflex MFT/NIK переходник для объективов Nikon на камеры m4/3

Технические характеристики:
- вес упаковки, кг – 0,1
- размер коробки, см – 7,62х7,37х4,32
Москва
Малая Семеновская 3с6
Адаптер Novoflex MFT/NIK для объективов Nikon на камеры Micro Four Thirds позволяет использовать объективы Nikon на SLR (цифровых зеркальных) камерах с креплением для объектива micro 4/3. Адаптер обеспечивает высокоточную коррекцию фокусного расстояния и позволяет фокусироваться на бесконечности. Кроме того, поддерживается автоматический замер экспозиции через рабочую диафрагму и приоритет диафрагмы.
Технические характеристики:
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