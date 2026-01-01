Manfrotto PL-LW-97W Pro Light Rolling 97 чемодан для света на колесах

- материал – влагостойкий текстиль
- внешние размеры, см – 100х44х30
- внутренние размеры, см – 94x40x24
- вес, кг – 5,9
Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.
Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.