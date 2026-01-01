Manfrotto PL-LW-97W Pro Light Rolling 97 чемодан для света на колесах

Артикул: OLE-0739

Manfrotto PL-LW-97W Pro Light Rolling 97 – сумка для хранения и транспортировки осветительного оборудования, стоек и аксессуаров. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что сумку легкой и прочной.