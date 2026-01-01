images
Manfrotto PL-LW-97W Pro Light Rolling 97 чемодан для света на колесах

Manfrotto PL-LW-97W Pro Light Rolling 97 чемодан для света на колесах

Manfrotto
Артикул: OLE-0739

Manfrotto PL-LW-97W Pro Light Rolling 97 – сумка для хранения и транспортировки осветительного оборудования, стоек и аксессуаров. Стенки и внутренние перегородки для высочайшего уровня защиты оборудования от внешних воздействий изготовлены из амортизирующей пены. Модель отличается эргономичным и интуитивно понятным дизайном. Серия Pro-Light изготовлена из новейших инновационных материалов, что сумку легкой и прочной.

Описание

Технические характеристики:
  • материал – влагостойкий текстиль
  • внешние размеры, см – 100х44х30
  • внутренние размеры, см – 94x40x24
  • вес, кг – 5,9

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Derufa Chroma Key White хромакейная краска матовая цвет белый
Арт. NVF-8732
Derufa Chroma Key White хромакейная краска матовая цвет белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Derufa Chroma Key White – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет белый.


19 930 ₽
В корзину
Manfrotto FF3248 TELSCPIC POST EXT.FRM расширяемый ограничитель 85-203 см для потолочных систем
Арт. DAN-1961
Manfrotto FF3248 TELSCPIC POST EXT.FRM расширяемый ограничитель 85-203 см для потолочных систем
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto FF3248 кронштейн удлинительный телескопический для подвесной системы.

Регулируется по высоте. С обоих торцов имеются крепежные гнезда ''мама'' с предохранительными винтами и запорными рычагами. Предохранительный винт имеет защелку с кнопкой освобождения. Диапазон регулировок - 85-203 см. Предусмотрена допустимая нагрузка от 1,5 кг до 12 кг.

67 790 ₽
В корзину
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Арт. NVF-9298
Fotokvant RCI-Nikon беспроводный пульт дистанционного управления для фотоаппаратов Nikon
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCI-Nikon - беспроводной пульт-адаптер дистанционного управления для камер Nikon. Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
В корзину

Видео

Битва мобильных стоек для фотографа
Битва мобильных стоек для фотографа
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Крис Фок - фотограф, создающий живые воспоминания
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
Как использовать TTL-вспышку для макросъемки
&quot;Фотограф царя&quot;: Сергей Михайлович Прокудин-Горский
"Фотограф царя": Сергей Михайлович Прокудин-Горский
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.