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Elinchrom (33220) сумка для стоек малая

Elinchrom (33220) сумка для стоек малая

Elinchrom
Артикул: NVF-7644

Elinchrom (33220) – сумка для переноски или хранения стоек малая. Подходит для стоек длинной (в сложенном состоянии) не более 85 см.

Описание

Elinchrom (33220) сумка для стоек малая

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