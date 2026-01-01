Elinchrom (33220) сумка для стоек малая

Арт. NVF-8201

Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.

