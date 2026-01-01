Elinchrom (33220) сумка для стоек малая

Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Elinchrom (33220) – сумка для переноски или хранения стоек малая. Подходит для стоек длинной (в сложенном состоянии) не более 85 см.
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Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета. Диаметр 84 см. Отлично подходит для постоянных и импульсных источников. Вес - 200 г.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.
Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.
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Пружинный зажим небольшого размера изготовленный из стали с порошковым покрытием черного цвета.
Предназначен для установки бумажных фонов, отражающего материала или экранов. Максимальное раскрытие зажимных губок 4,6 см. Вес - 100 грамм.