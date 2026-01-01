Phottix (49501) универсальный наручный ремень для DSLR

Арт. FTR-1298

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

