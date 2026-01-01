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Phottix (49501) универсальный наручный ремень для DSLR

Phottix (49501) универсальный наручный ремень для DSLR

Phottix
Артикул: NVF-5177

Phottix универсальный наручный ремень для DSLR – ремень, предназначенный для фиксации руки при боковом захвате камеры. Совместим со всеми моделями зеркальных камер Sony, Nikon, Samsung, Canon, Pentax, Minolta, Fuji и др. 

Описание

Характеристики:

  • крепление – пластик
  • ремень – полиэстер

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