Phottix (49501) универсальный наручный ремень для DSLR

Характеристики:
- крепление – пластик
- ремень – полиэстер
Москва
Малая Семеновская 3с6
Phottix универсальный наручный ремень для DSLR – ремень, предназначенный для фиксации руки при боковом захвате камеры. Совместим со всеми моделями зеркальных камер Sony, Nikon, Samsung, Canon, Pentax, Minolta, Fuji и др.
Характеристики:
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Fotokvant SBF-8 – универсальный нейлоновый диффузор для вспышек Canon/Nikon/Sony/Pentax/Olympus. Смягчает свет от вспышки. Легко крепится с помощью эластичной манжеты. Размер, см – 9х6. Материал – нейлон.
Наглазник Fujimi FEC-DK-21 для системы Nikon.
Резиновый наглазник (совместим с Nikon D600/D610, D7000, D90, D80, D300/s, D40, D60, D50, D70S, D200). Изготовлен из пластика и имеет резиновую рамку, благодаря которой позволяет без проблем фотографировать в очках.
Фолиевый фильтр Full C.T. orange 204 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 55,4%. Преобразует 6500К в 3200K. Цена указана за один погонный метр.
Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.
Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.