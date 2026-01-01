Manfrotto PL-C-STRAP ремень для фотоаппарата

Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Manfrotto PL-C-STRAP – широкий ремень со вставкой 3D-сетки для создания комфорта и лучшего воздухоснабжения. Легко крепится нейлоновым шнуром к ушкам на камере. Специальные зажимы позволяют быстро и легко отстегнуть камеру.
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Boya BY-M1 – всенаправленный петличный микрофон для смартфонов, DSLR, диктофонов и т.п.
Оснащен Omni pickup pattern для полного охвата в 360 градусов.
Fotokvant FLH-KIT-01 – комплект адаптеров для установки различного оборудования.
Адаптеры и переходники изготовлены из алюминиевого сплава. Крепление female 3/8", male 5/8", внутренняя резьба 3/8". В различной комбинации используются для крепления на студийную стойку аксессуаров, а также для установки вспышек на горячий башмак камеры. В комплект входят: переходник с винтовым креплением 1/4"-3/8", универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма, винт-переходник 1/4 дюйма и 3/8 дюйма.