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Manfrotto PL-C-STRAP ремень для фотоаппарата

Manfrotto PL-C-STRAP ремень для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: OLE-0733

Manfrotto PL-C-STRAP – широкий ремень со вставкой 3D-сетки для создания комфорта и лучшего воздухоснабжения. Легко крепится нейлоновым шнуром к ушкам на камере. Специальные зажимы позволяют быстро и легко отстегнуть камеру.

Описание

Manfrotto PL-C-STRAP ремень для фотоаппарата

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