Lensgo LYN-105 ремень для фотоаппарата

Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.
Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Черный неопреновый ремень для фотокамеры, с противоскользящей накладкой. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
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Fotokvant AR-144-PF - кольцо-вкладыш для установки софтбоксов и других световых модификаторов на приборы с байонетом Profoto.
Совместимо с софтбоксами Fotokvant cерий SB, SBE, DKS. Внешний диаметр - 144 мм.
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