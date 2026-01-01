Lensgo LYN-105 ремень для фотоаппарата

Артикул: DAN-3747

Ремень Lensgo LYN-105 для фотоаппарата.

Черный неопреновый ремень для фотокамеры, с противоскользящей накладкой. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.