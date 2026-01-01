Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-15 – кронштейн с шаровой головой для крепления легких камер.
С помощью двух ремешков может быть прикреплен к рулю велосипеда или мотоцикла. Имеет резьбу 1/4". Изготовлен из алюминия. Максимальная нагрузка, г – 500. Вес - 0,2 кг.
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Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-19, желтый Nikon.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа. Длина - 135 см.
Крышка для объектива Fotokvant CAP-86-Clean диаметр 86 мм.
Крышка для защиты передней линзы объектива от механических повреждений, влаги, брызг, песка. Изготовлена из качественного пластика. Предназначена для объективов Canon, Nikon, Sony, Minolta. Диаметр - 86 мм.
Наглазник для камер Nikon Fotokvant Eyecup DK-24.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.