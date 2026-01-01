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Fotokvant RFLH-15 кронштейн с шаровой головой для крепления легких камер
Fotokvant RFLH-15 кронштейн с шаровой головой для крепления легких камер
Fotokvant RFLH-15 кронштейн с шаровой головой для крепления легких камер
Fotokvant RFLH-15 кронштейн с шаровой головой для крепления легких камер

Fotokvant RFLH-15 кронштейн с шаровой головой для крепления легких камер

Fotokvant
Артикул: NVF-7909

Fotokvant RFLH-15 – кронштейн с шаровой головой для крепления легких камер.

С помощью двух ремешков может быть прикреплен к рулю велосипеда или мотоцикла. Имеет резьбу 1/4". Изготовлен из алюминия. Максимальная нагрузка, г – 500. Вес - 0,2 кг.

Описание

Fotokvant RFLH-15 кронштейн с шаровой головой для крепления легких камер

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