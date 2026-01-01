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Fotokvant STR-36 ремень для фотоаппарата тканевый коричневый
Fotokvant STR-36 ремень для фотоаппарата тканевый коричневый
Fotokvant STR-36 ремень для фотоаппарата тканевый коричневый

Fotokvant STR-36 ремень для фотоаппарата тканевый коричневый

Fotokvant
Артикул: DAN-3574

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-36 в элегантном, сторгом стиле, коричневый.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.

Описание

Fotokvant STR-36 ремень для фотоаппарата тканевый коричневый

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