Fotokvant STR-36 ремень для фотоаппарата тканевый коричневый

Фотопленка Ilford FP4 125 Plus 135/36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 125, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-36 в элегантном, сторгом стиле, коричневый.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из качественной хлопковой ткани и искусственной кожи. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном художественном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа.
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Фотопленка Ilford FP4 125 Plus 135/36.
Черно-белая негативная пленка, ISO 125, формат 135, 36 кадров (24х36), проявка Д-76. Вес - 33 г. Размер - 37х37х60 мм.
Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EF.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
Flama EW-83 – бленда для объективов Canon EF-S 17-35 f/2.8. Использование бленды ограничивает попадание нежелательного бокового света при съемке, увеличивая контрастность и естественность цветопередачи. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.
Фотозонт Fotokvant U-91T белый на просвет, диаметр - 91 см.
Просветный фотозонт позволяет получить мягкий