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Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon
Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon

Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon

Fotokvant
Артикул: DAN-3995

Наглазник для камер Canon Fotokvant Eyecup EC-II.

Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.

Описание

Fotokvant Eyecup EC-II наглазник для камер Canon

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