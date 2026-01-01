OffRoad ORT-18.6L пластиковый кейс пылевлагозащитой IP67 446х345х121 мм

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +90 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.
Технические характеристики:
- внутренний размер, мм - 446х345х121
- глубина крышки/корпуса, мм - 44/77
- материал - TSU-19 Resin
- вес, кг - 4,12
- объем, л - 18,6
- диапазон температуры, С - -40~90
- влагозащищенность - IP67