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OffRoad ORT-18.6L пластиковый кейс пылевлагозащитой IP67 446х345х121 мм
OffRoad ORT-18.6L пластиковый кейс пылевлагозащитой IP67 446х345х121 мм
OffRoad ORT-18.6L пластиковый кейс пылевлагозащитой IP67 446х345х121 мм
OffRoad ORT-18.6L пластиковый кейс пылевлагозащитой IP67 446х345х121 мм
OffRoad ORT-18.6L пластиковый кейс пылевлагозащитой IP67 446х345х121 мм

OffRoad ORT-18.6L пластиковый кейс пылевлагозащитой IP67 446х345х121 мм

OffRoad
Артикул: DAN-3510

Пластиковый кейс OffRoad ORT-ORT-18.6L размер - 446х345х121 мм.

Кейс обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Класс защиты IP67, имеется клапан выравнивания давления. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками). Размер - 446х345х121 мм. Объем - 18,6 л.

Описание

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -40 градусов до +90 градусов. Износостойкие петли изготовлены из нержавеющей стали, что делает их более долговечными.

Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка. 

Кейс поставляется в комплекте с ложементом из вспененного полипропилена, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования. 

Технические характеристики:

  • внутренний размер, мм - 446х345х121
  • глубина крышки/корпуса, мм - 44/77
  • материал - TSU-19 Resin
  • вес, кг - 4,12
  • объем, л - 18,6
  • диапазон температуры, С - -40~90
  • влагозащищенность - IP67

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