images
images
images
images
images
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм
DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм

DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм

DGCASE
Артикул: DAN-1354

DGCASE 40-01 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 605х330х190 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на две мощные застежки.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 580х278х97
  • внешние размеры, мм - 605х330х190
  • количество слоев ложемента - 2
  • толщина слоев уплотнителя, мм - 11/89
  • вес, кг - 2,9

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes B-REEL подъемник фона без держателей
Арт. VBR-396
Falcon Eyes B-REEL подъемник фона без держателей
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 22 ч

Falcon Eyes B-REEL – подъемник фона без держателей. Предусмотрено для бумажных фонов, или фонов, которые намотаны на картонный рулон.

-10 %1 270 ₽
1 140 ₽
В корзину
Manfrotto MB MBAG70N Tripod unpadded bag черная сумка для штатива 70 см
Арт. NVF-1648
Manfrotto MB MBAG70N Tripod unpadded bag черная сумка для штатива 70 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Manfrotto MBAG70PN Tripod unpadded bag – мягкая сумка без уплотнителя для хранения и транспортировки штатива. Транспортировка удобна за счет наличия плечевого ремня.

Для штативов до 70 см длиной.

8 890 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Арт. NVF-1059
Fotokvant RAC-BHC2 держатель для двух подъемников фона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BHC2 (1210-2) – кронштейны для крепления фона на стену или потолок.

Используется совместно с гантелями RAC-BR. Размер крючка - 210х55 мм. Материал изготовления - сталь.

1 700 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Арт. FTR-1531
Fotokvant BGA-D3-50 труба дюралевая 50 для фона 3 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D3 – дюралевая труба длиной 3 м.

Внутренний диаметр - 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью избегается поломка подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

2 510 ₽
В корзину
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
Арт. NVF-8884
OffRoad ORT-G85 кейс пластиковый длинный 88х33х14 см
Наличие
более 10 шт

OffRoad ORT-G85 – кейс противоударный для оружия G85.

Кейс обеспечивает полную защиту оружия от пыли и ударов при перевозке и хранении. Изготовлен из высококачественного пластика АВС. Размер – 88х33х14 см. Вес - 3.75 кг.

4 490 ₽
В корзину

Видео

Август Зандер – отец-создатель документального портрета
Август Зандер – отец-создатель документального портрета
Советы по фотосъемке домашних животных
Советы по фотосъемке домашних животных
Портретная съемка дома
Портретная съемка дома
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Настройка стедикама Golle Micro для экшен-камеры
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.