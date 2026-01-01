DGCASE 40-01 ударопрочный кейс 605х330х190 мм

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.
Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на две мощные застежки.
Характеристики:
- внутренний размер, мм - 580х278х97
- внешние размеры, мм - 605х330х190
- количество слоев ложемента - 2
- толщина слоев уплотнителя, мм - 11/89
- вес, кг - 2,9