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DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм
DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм

DGCASE 50-02 ударопрочный кейс 420х330х155 мм

DGCASE
Артикул: DAN-1360

DGCASE 50-02 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 420х330х155 мм.

Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).

Описание

Герметичные кейсы обеспечивают полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Они имеют уплотнитель в крышке кейса Porous EPDM rubber, за счет чего достигается герметичность внутреннего пространства.

Класс защиты IP-67. Моделирование внутреннего пространства возможно при помощи пенополимера с насечками (полипропелен), нарезанного квадратами. Закрывается на две мощные застежки. Имеет два отверстия для навесных замков или пломб.

Характеристики:

  • внутренний размер, мм - 390х265х88
  • внешние размеры, мм - 420х330х155
  • количество слоев ложемента - 2
  • толщина слоев уплотнителя, мм - 13/81
  • вес, кг - 2,05

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