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Smartum Angle 200 сумка для фототехники
Smartum Angle 200 сумка для фототехники

Smartum Angle 200 сумка для фототехники

Smartum
Артикул: NVF-7439

Smartum Angle 200 – удобная, практичная сумка для фототехники, черного цвета. В ней без труда можно разместить DSLR-камеру, три среднезумных объектива и аксессуары. Внутренние размеры, см – 33х16х28. Внешние размеры, см – 37х25х30.

Описание

Smartum Angle 200 сумка для фототехники

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