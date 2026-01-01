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Chris James 156 Chocolate фолиевый фильтр шоколад
Chris James 156 Chocolate фолиевый фильтр шоколад
Chris James 156 Chocolate фолиевый фильтр шоколад

Chris James 156 Chocolate фолиевый фильтр шоколад

Chris James
Артикул: FTR-519

Фолиевый фильтр Chocolate 156 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Пропускная способность фильтра 26,4, поглощение 0,58%. Цена указана за один погонный метр.

Описание

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см.

В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара – кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

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