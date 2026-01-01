Manfrotto MS-P-GR Street CSC сумка-чехол для фотоаппарата

- материал - синтетическая ткань
- внешние размеры, см - 18х11х22
- внутренние размеры, см - 18x10x20
- соответствует стандарту ручной клади - да
- модульные разделители - да
- водостойкая ткань - да
- CPS Manfrotto - система защиты камеры от удара - да
- вес, г - 220
Fujimi FJLP-108 - это универсальный карандаш для чистки оптики с выдвижной щеточкой и насадкой для очистки оптических элементов фото-видео аппаратуры, экранов кпк, линз биноклей. Данная модель легко удаляет с поверхности линз пятна и отпечатки пальцев. Щеточка из мягкой щетины не царапает и не повреждает поверхность.