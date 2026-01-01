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Manfrotto MS-P-GR Street CSC сумка-чехол для фотоаппарата
Manfrotto MS-P-GR Street CSC сумка-чехол для фотоаппарата
Manfrotto MS-P-GR Street CSC сумка-чехол для фотоаппарата
Manfrotto MS-P-GR Street CSC сумка-чехол для фотоаппарата
Manfrotto MS-P-GR Street CSC сумка-чехол для фотоаппарата

Manfrotto MS-P-GR Street CSC сумка-чехол для фотоаппарата

Manfrotto
Артикул: NVF-9731

Manfrotto MS-P-GR Street CSC - сумка-чехол для фотоаппарата.

Чехол для CSC или начального уровня DSLR-камеры со стандартным зум-объективом. Благодаря съемным разделителям можно адаптировать чехол под собственные потребности. Чехол оборудован системой защиты Manfrotto и имеет дополнительные карманы.

Описание

Характеристики:
  • материал - синтетическая ткань
  • внешние размеры, см - 18х11х22
  • внутренние размеры, см - 18x10x20
  • соответствует стандарту ручной клади - да
  • модульные разделители - да
  • водостойкая ткань - да
  • CPS Manfrotto - система защиты камеры от удара - да
  • вес, г - 220

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