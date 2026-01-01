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Fotokvant Godspeed SY504 сумка серая
Fotokvant Godspeed SY504 сумка серая

Fotokvant Godspeed SY504 сумка серая

Fotokvant
Артикул: NVF-8052

Fotokvant Godspeed SY504 – легкая компактная сумка, идеально подходит для транспортировки фото и видеотехники. В нее поместятся 1 DSLR камера, 2 фикс объектива или портативная видеокамера и мелкие аксессуары. Внешний размер, см – 28х20х13. Изготовлена из водостойкой ткани. Вес, кг – 0,5. Цвет – серый. 

Сумка доступна в сером и черном цвете с оранжевыми и серыми вставками.

Описание

Fotokvant Godspeed SY504 сумка серая

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