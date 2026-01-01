Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная

Описание

Сумка рассчитана на ношение небольшой системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку или зарядное устройство, а в наружном кармане найдется место для карт памяти или шнура.

Сумка имеет стильный вид, изготовлена из качественного текстиля с отделкой из искусственной кожи. Закрывается на застежку "молния" и клапаном на застежках. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

Для большего удобства размещения фототехники, аксессуаров или личных вещей дополнительно можно приобрести вкладыш для фотосумки Fotokvant BSV-01.