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Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная
Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная
Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная

Fotokvant BSN-02 Black сумка для фотоаппарата черная

Fotokvant
Артикул: DAN-5541

Сумка Fotokvant BSN-02 Black для фотоаппарата, черная.

Небольшая сумка для системной фотокамеры и дополнительных аксессуаров. Размеры - 24х21х8 см. Цвет - черный. Вес - 0,8 кг.

Описание

Сумка рассчитана на ношение небольшой системной камеры и дополнительных аксессуаров. Если на камеру установлен небольшой объектив, то в сумке можно разместить вспышку или зарядное устройство, а в наружном кармане найдется место для карт памяти или шнура. 

Сумка имеет стильный вид, изготовлена из качественного текстиля с отделкой из искусственной кожи. Закрывается на застежку "молния" и клапаном на застежках. Для транспортировки предусмотрен наплечный ремень.

Для большего удобства размещения фототехники, аксессуаров или личных вещей дополнительно можно приобрести вкладыш для фотосумки Fotokvant BSV-01.

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