Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка 24х15х11 для фотоаппарата

Артикул: DAN-9662

Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка с внешними габаритами 24х15х11 см - небольшая сумка Fotokvant для фотоаппарата, видеокамеры и других устройств. Усиленные стенки и удобная внутренняя эргономика позволят сохранить вашу аппаратуру от внешних воздействий, ударов и перепадов температуры. Клапан сумки фиксируется липучкой. Цвет - серый. Размеры - 24х15х11 см.