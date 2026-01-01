images
images
images
Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка 24х15х11 для фотоаппарата
Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка 24х15х11 для фотоаппарата
Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка 24х15х11 для фотоаппарата

Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка 24х15х11 для фотоаппарата

Fotokvant
Артикул: DAN-9662

Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка с внешними габаритами 24х15х11 см - небольшая сумка Fotokvant для фотоаппарата, видеокамеры и других устройств. Усиленные стенки и удобная внутренняя эргономика позволят сохранить вашу аппаратуру от внешних воздействий, ударов и перепадов температуры. Клапан сумки фиксируется липучкой. Цвет - серый. Размеры - 24х15х11 см. 

Описание

Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка 24х15х11 для фотоаппарата

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Арт. DAN-3400
Fotokvant U-SB-165 рассеиватель для параболического зонта 165 см для создания эффекта софтбокса
Наличие
более 10 шт

Рассеиватель Fotokvant U-SB-165 для параболического зонта 165 см. Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 165 см.

1 670 ₽
В корзину
Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый
Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый
Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый
Арт. DAN-7885
Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый
Наличие
более 10 шт

Пластиковый фон Fotokvant PBT-6060-W с текстурой дерева белого цвета. Художественный пластиковый фон размером 60×60 см. Изготовлен из жесткого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид дерева белого цвета.

1 760 ₽
В корзину
-7 %
Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный
Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный
Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный
Арт. MTG-1385
Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 16 ч

Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный.

Легкосборный стрипбокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 30х160 см. Байонет Bowens.

-7 %6 210 ₽
5 770 ₽
В корзину

Видео

Сумка свадебного фотографа
Сумка свадебного фотографа
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Как фотографировать прическу. Фотосъемка с Кристианом Хафом, оборудование Bowens
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Кольцевой источник света The Nuada Ring40C/60C LED Light
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.