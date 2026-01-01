Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка 24х15х11 для фотоаппарата

Рассеиватель Fotokvant U-SB-165 для параболического зонта 165 см. Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 165 см.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BBN-04 FENCHII сумка с внешними габаритами 24х15х11 см - небольшая сумка Fotokvant для фотоаппарата, видеокамеры и других устройств. Усиленные стенки и удобная внутренняя эргономика позволят сохранить вашу аппаратуру от внешних воздействий, ударов и перепадов температуры. Клапан сумки фиксируется липучкой. Цвет - серый. Размеры - 24х15х11 см.
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Рассеиватель Fotokvant U-SB-165 для параболического зонта 165 см. Тканевый рассеиватель при использовании превращает параболический зонт в полноценный софтбокс. Диаметр - 165 см.
Пластиковый фон Fotokvant PBT-6060-W с текстурой дерева белого цвета. Художественный пластиковый фон размером 60×60 см. Изготовлен из жесткого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид дерева белого цвета.
Paralite KU-4S 30x160 стрипбокс 30x160 см легкосборный.
Легкосборный стрипбокс имеет уникальную конструкцию. Пользователь может подготовить данный модификатор к работе за считанные минуты. Серебряная поверхность из качественного материала обладает высокой отражающей способностью. Размер 30х160 см. Байонет Bowens.