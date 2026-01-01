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Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый
Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый
Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый
Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый

Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый

Fotokvant
Артикул: DAN-7885

Пластиковый фон Fotokvant PBT-6060-W с текстурой дерева белого цвета. Художественный пластиковый фон размером 60×60 см. Изготовлен из жесткого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует текстуру и внешний вид дерева белого цвета.

Описание

Характеристики:

  • Размер: 60×60 см
  • Материал: жесткий пластик
  • Цвет/текстура: белое дерево (имитация)
  • Тип: художественный фон для предметной съемки

Особенности:

  • Легкий, прочный, моющийся материал
  • Реалистичная текстура дерева в светлом, белом оттенке
  • Идеален для высокоключевой (high-key) предметной фотографии, создания "чистого" и минималистичного образа
  • Подходит для съемки косметики, украшений, продуктов, керамики и других объектов, где нужен светлый, ненавязчивый фон с природной фактурой

Для установки вертикального крепления второго фона к данному, рекомендуем использовать уголки Fotokvant RAC-P

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