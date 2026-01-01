Fotokvant (840184) PBT-6060-W пластиковый фон 60х60 см с текстурой дерева белый

Характеристики:
- Размер: 60×60 см
- Материал: жесткий пластик
- Цвет/текстура: белое дерево (имитация)
- Тип: художественный фон для предметной съемки
Особенности:
- Легкий, прочный, моющийся материал
- Реалистичная текстура дерева в светлом, белом оттенке
- Идеален для высокоключевой (high-key) предметной фотографии, создания "чистого" и минималистичного образа
- Подходит для съемки косметики, украшений, продуктов, керамики и других объектов, где нужен светлый, ненавязчивый фон с природной фактурой
Для установки вертикального крепления второго фона к данному, рекомендуем использовать уголки Fotokvant RAC-P