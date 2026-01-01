Cullmann DARWIN Maxima 320 beige сумка для фотооборудования

Описание

Модель сумки DARWIN Maxima 320 лучше всего подходит для беззеркальных системных камер с аксессуарами. Весь отсек для камеры можно извлечь, потянув вверх за предусмотренные ручки, превратив сумку DARWIN в практичную сумку для досуга. Гибкая и прочная внутренняя перегородка и встроенный защитный чехол, предотвращающие попадание внутрь пыли и грязи надежно защищают все оборудование.

С внешней стороны предусмотрено два удобных передних кармана, а также два боковых кармана на застежках-липучках. Они предлагают достаточно места для аксессуаров камеры или для личных вещей, таких как мобильный телефон, MP3-плеер или внешний жесткий диск. На задней стороне сумки предусмотрена прочная петля, через которую можно продеть ручку сумки на колесах.