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Cullmann DARWIN Maxima 320 beige сумка для фотооборудования
Cullmann DARWIN Maxima 320 beige сумка для фотооборудования
Cullmann DARWIN Maxima 320 beige сумка для фотооборудования
Cullmann DARWIN Maxima 320 beige сумка для фотооборудования

Cullmann DARWIN Maxima 320 beige сумка для фотооборудования

Cullmann
Артикул: NVF-6231

Cullmann DARWIN Maxima 320 beige – сумка для фото оборудования, повседневного использования, внешний материал сумки – 100% прочное льняное полотно со вставками кожи.

Описание

Модель сумки DARWIN Maxima 320 лучше всего подходит для беззеркальных системных камер с аксессуарами. Весь отсек для камеры можно извлечь, потянув вверх за предусмотренные ручки, превратив сумку DARWIN в практичную сумку для досуга. Гибкая и прочная внутренняя перегородка и встроенный защитный чехол, предотвращающие попадание внутрь пыли и грязи надежно защищают все оборудование.

С внешней стороны предусмотрено два удобных передних кармана, а также два боковых кармана на застежках-липучках. Они предлагают достаточно места для аксессуаров камеры или для личных вещей, таких как мобильный телефон, MP3-плеер или внешний жесткий диск. На задней стороне сумки предусмотрена прочная петля, через которую можно продеть ручку сумки на колесах.

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