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Tenba (637-757) Axis v2 Tactical Backpack 24 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-757) Axis v2 Tactical Backpack 24 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-757) Axis v2 Tactical Backpack 24 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-757) Axis v2 Tactical Backpack 24 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-757) Axis v2 Tactical Backpack 24 MultiCam Black рюкзак для фототехники
Tenba (637-757) Axis v2 Tactical Backpack 24 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Tenba (637-757) Axis v2 Tactical Backpack 24 MultiCam Black рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-9796

Рюкзак объемом 24 литра вмещает 1–2 беззеркальные или зеркальные камеры, 6-8 объективов до 500 мм, ноутбук 16 дюймов. Подходит для DJI Mavic 3 и аналогичных по размеру дронов.

Описание

  • Полиэстер 600D с PU покрытием и пропиткой DWR (снаружи)
  • Rip-stop нейлон (внутри)
  • Трикотаж высокой плотности 300 г/м (внутри)
  • Молнии YKK
  • Усиленные швы


    Технические характеристики:

  • Внешний размер, см – 52х32х22
  • Внутренний размер, см – 47х29х15
  • Отделение для планшета, см – 37х25х2
  • Вес, кг – 2,1

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