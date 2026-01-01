Tenba (637-757) Axis v2 Tactical Backpack 24 MultiCam Black рюкзак для фототехники

- Полиэстер 600D с PU покрытием и пропиткой DWR (снаружи)
- Rip-stop нейлон (внутри)
- Трикотаж высокой плотности 300 г/м (внутри)
- Молнии YKK
- Усиленные швы
Технические характеристики:
- Внешний размер, см – 52х32х22
- Внутренний размер, см – 47х29х15
- Отделение для планшета, см – 37х25х2
- Вес, кг – 2,1
Рюкзак Tenba Solstice Backpack 24 Black для фототехники, черный.
Рюкзак предназначен для 1-2 беззеркальной или зеркальной камеры с 5-7ю объективами до 70-200 мм и ноутбука 13 дюймов. Также подходит для DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 51х30х25 см. Внутренний размер - 50х27х19 см. Отделение для ноутбука - 33х24х1 см. Вес - 1,3 кг. Цвет - черный.