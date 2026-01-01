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Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники
Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники

Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники

Tenba
Артикул: DAN-5229

Рюкзак Tenba Roadie Backpack 20 для фототехники.

Рюкзак предназначен для двух беззеркальных или зеркальных камер, 6-8 объективов до 400 мм или кинокамеры Canon, RED, Sony с 3-5 объективами, наушников, диктофона, микрофона, штатива и ноутбука до 17 дюймов. Также подходит DJI Mavic и других компактных дронов. Внешний размер - 51х36х24 см. Внутренний размер - 41х30х17 см. Отделение для ноутбука - 48х30х2 см. Вес - 2,8 кг. Цвет - черный.

Описание

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - баллистический нейлон плотностью 1680 ден) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Усиленное дно рюкзака с дополнительным TPU покрытием предохранит оборудование от намокания, если рюкзак будет располагаться на влажной поверхности.

Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемая спинка обеспечивают воздушный поток и гарантируют комфортное использование рюкзака в любое время года.

Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

Отделение для фототехники снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На крышке расположены четыре сетчатых кармана.

На внутренней стороне крышки расположены прочные ламинированные сетчатые карманы на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей. В верхней части рюкзака расположено небольшое отделение на молнии для предметов первой необходимости. Под крышкой отделения находятся 2 сетчатых кармана для карт памяти, аккумуляторов и т.п.

Комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики:

  • материал -  баллистический нейлон 1680 ден
  • внешний размер - 51х36х24 см
  • внутренний размер - 41х30х17 см
  • отделение для ноутбука - 48х30х2 см
  • дождевик - есть
  • вес - 2,8 кг
  • цвет - черный


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