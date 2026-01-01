Tenba (638-721) Roadie Backpack 20 рюкзак для фототехники

Описание

Рюкзак имеет минималистический дизайн и не привлекает внимания. Вся коллекции выглядит как обычный багаж и не выдает своей принадлежности к специализированным моделям для дорогостоящего оборудования. Вместе стем он изготовлен из качественных материалов (внешний материал - баллистический нейлон плотностью 1680 ден) и конструктивно разработан так, чтобы надежно защитить перевозимое оборудование.

Усиленное дно рюкзака с дополнительным TPU покрытием предохранит оборудование от намокания, если рюкзак будет располагаться на влажной поверхности.



Эргономичные перфорированные плечевые лямки и воздухопроницаемая спинка обеспечивают воздушный поток и гарантируют комфортное использование рюкзака в любое время года.

Доступ к оборудованию расположенный со стороны спины предохранит содержимое от кражи даже в многолюдных туристических местах и в наполненных вагонах метро.

Отделение для фототехники снабжено съемными делителями которые помогут организовать внутреннее пространство для максимально удобной транспортировки перевозимого оборудования. На крышке расположены четыре сетчатых кармана.

На внутренней стороне крышки расположены прочные ламинированные сетчатые карманы на молнии для хранения кабелей, фильтров, инструментов и других принадлежностей. В верхней части рюкзака расположено небольшое отделение на молнии для предметов первой необходимости. Под крышкой отделения находятся 2 сетчатых кармана для карт памяти, аккумуляторов и т.п.

Комплектуется чехлом от дождя.

Характеристики:

материал - баллистический нейлон 1680 ден

внешний размер - 51х36х24 см

см внутренний размер - 41х30х17 см

см отделение для ноутбука - 48х30х2 см

дождевик - есть

вес - 2,8 кг

цвет - черный



