Manfrotto MA2-BP-C рюкзак для фотоаппарата Advanced2 Compact Backpack

Описание

Рюкзак имеет современный городской дизайн. Нижнее отделения рюкзака предназначено для личных вещей. Для безопасного хранения и транспортировки фотокамеры и объективов в верхней части рюкзака предусмотрено специальное отделение с дополнительной защитой.



В верхнем отделении установлены съемные делители, которые максимально защищают оборудование от механических повреждений и позволяют настроить внутренне пространство рюкзака точно под размер оборудования.

При разработке данной модели применена система защиты Manfrotto Slim-tech Protection System. Эта система увеличивает вместимость рюкзака, позволяя разместить больше оборудования, одновременно обеспечивая бескомпромиссную безопасность.



Верхнее и нижнее отделения разделены перегородкой. При необходимости ее можно убрать, удалить защитные делители и использовать все пространство рюкзака для личных вещей.



У спинки рюкзака расположено отделение для ноутбка и планшета.



Также в рюкзаке имеются два боковых кармана. В одном кармане можно установить небольшой штатив, зафиксировав его специальным ремнем. В другом кармане бутылку для воды, зонт и т.п.



В верхней части рюкзака расположен карман на молнии для небольших аксессуаров и документов. Мягкие плечевые ремни и термоформованная панель на спинке рюкзака обеспечивают максимальный комфорт при переноске и распределении веса. Также на спинке рюкзака расположен ремень для установки на тележку или чемодан на колесах.



Прочная водоотталкивающая синтетическая ткань, устойчивая к разрывам и царапинам. Для защиты при сильны осадках можно использовать дождевой чехол.



Соответствует габаритам ручной клади. Из-за постоянно меняющихся ограничений уточняйте у своего перевозчика до вылета.

Характеристики: