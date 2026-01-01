Falcon Eyes UHDSlim UV 58 mm MC ультрафиолетовый фильтр

Фильтр предназначен для снижения воздействия ультрафиолетовой части спектра на фотоэлемент, которое может вызвать появление синих оттенков и снижение контрастности изображения. Он также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
Фильтр имеет многослойное просветляющее покрытие (по 5 с каждой стороны). Оно обеспечивает равномерное светопропускание во всем видимом диапазоне света, среднее значение светопропускания данного фильтра - 99,5%.
Тонкая оправа позволяет использовать фильтр с короткофокусными (широкоугольными) объективами. Фильтр подходит для постоянного использования, в его передней части присутствует внутренняя резьба с шагом 0,75 мм для крепления других светофильтров, крышки объектива или резьбовой бленды.
Характеристики:
- диаметр - 58 мм
- материал оправы - алюминий
- материал светофильтра - стекло Schott-B270
- резьба для крепления дополнительных фильтров - есть
- толщина оправы без резьбы - 3,5 мм
- просветление - многослойное (5+5)
- тип оправы - фиксированный, шаг резьбы 0,75