Cullmann PANAMA BackPack 400 black рюкзак для фото- видеооборудования

Арт. DAN-9286

Tenba Fulton v2 10L All WR Backpack Black/Black Camo (637-732) рюкзак для фототехники.

Нижняя часть рюкзака изготовлена из гидрофобного нейлона 420D Helix. Высокая гидрофобность, прочность на разрыв и стойкость к истиранию. При попадании вода не остается на ткани, а скатывается с нее. Легкий в уходе материал. Загрязнения достаточно протереть влажной тканью. Верхняя часть рюкзака изготовлена из влагостойкого нейлона 600D. Ткань также обладает высокой прочностью на разрыв и стойкость к стиранию. Комбинация однотонного и камуфляжного черного цвета добавляет оригинальности рюкзаку и выгодно выделяет его на фоне других моделей. Комбинация камуфляжа и черного цвета уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 20х22х10 см, отделение для планшета – 24х22х1 см. Цвет черный-камуфляж.