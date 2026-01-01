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Cullmann PANAMA BackPack 400 black рюкзак для фото- видеооборудования
Cullmann PANAMA BackPack 400 black рюкзак для фото- видеооборудования

Cullmann PANAMA BackPack 400 black рюкзак для фото- видеооборудования

Cullmann
Артикул: OLE-1418

Cullmann PANAMA BackPack 400 black – удобный рюкзак для компактного размещения DSLR-камеры с объективами и другими необходимыми аксессуарами. Изготовлен из прочного водоотталкивающего материала. Внешний карман закрывается на молнию. Рюкзак предусматривает возможность крепления сбоку дополнительных сумок или штатива. Размеры, мм – 120х270х360. Вес, г – 600. 

Описание

Cullmann PANAMA BackPack 400 black рюкзак для фото- видеооборудования

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