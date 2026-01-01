Идеальная сумка-органайзер для аксессуаров и инструментов, которые необходимо иметь под рукой.
Характеристики:
- Внешний размер: 24,5 х 10 х 16 см
- Внутренний размер: 20 х 9 х 14,5 см
- Вес 0,450 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка
Сумка для аксессуаров из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с внутренним покрытием из водостойкого полиуретана. Дополнительный карман во внутреннем отсеке и на внутренний стороне откидного клапана для мелких вещей.
Кармашки разной величины на внешней стороне для всего необходимого: маркеров, шестигранников, отверток, фонарика и т.д. Совместима с поясом шириной до 5 см, что позволяет носить ее, освободив руки.
Идеальная сумка-органайзер для аксессуаров и инструментов, которые необходимо иметь под рукой.
Характеристики:
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