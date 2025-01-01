images
HENSEL (50218K) Certo 200 Basic Kit cумка для комплекта света с аксессуарами

Hensel
Артикул: MTG-1812

HENSEL (50218K) Certo 200 Basic Kit cумка для комплекта с аксессуарами.  Вместительная сумка-тележка, имеющая вплоть до трёх внутренних отделений, и оснащённая совершенно новыми значительно упрочнёнными колёсами.  Сумка вмещает в себя вспышки, множество аксессуаров и до трёх стоек. В крышке сумки предусмотрен сетчатый карман для мелких аксессуаров.

Описание

С этим товаром покупают

Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Арт. DAN-5291
Tenba (634-512) Tripack T7010 сумка для стоек
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.

Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.

10 700 ₽
В корзину
KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка
KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка
Арт. OLE-1639
KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

 KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка

Сумка для аксессуаров из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с внутренним покрытием из водостойкого полиуретана. Дополнительный карман во внутреннем отсеке и на внутренний стороне откидного клапана для мелких вещей.
Кармашки разной величины на внешней стороне для всего необходимого: маркеров, шестигранников, отверток, фонарика и т.д. Совместима с поясом шириной до 5 см, что позволяет носить ее, освободив руки.

5 390 ₽
В корзину

