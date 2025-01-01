HENSEL (50218K) Certo 200 Basic Kit cумка для комплекта света с аксессуарами

Арт. OLE-1639

KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка

Сумка для аксессуаров из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с внутренним покрытием из водостойкого полиуретана. Дополнительный карман во внутреннем отсеке и на внутренний стороне откидного клапана для мелких вещей.

Кармашки разной величины на внешней стороне для всего необходимого: маркеров, шестигранников, отверток, фонарика и т.д. Совместима с поясом шириной до 5 см, что позволяет носить ее, освободив руки.



