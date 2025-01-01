HENSEL (50218K) Certo 200 Basic Kit cумка для комплекта света с аксессуарами

Сумка Tenba Tripack T7010 для стоек.
Сумка для хранения и переноски стоек, штативов, зонтов и другого оборудования длинной до 70 дюймов. Внешние размеры - 25x25x178 см. Внутренние размеры - 24,5x24,5x177,5 см. Вес - 1,36 кг. Цвет - черный.
HENSEL (50218K) Certo 200 Basic Kit cумка для комплекта с аксессуарами. Вместительная сумка-тележка, имеющая вплоть до трёх внутренних отделений, и оснащённая совершенно новыми значительно упрочнёнными колёсами. Сумка вмещает в себя вспышки, множество аксессуаров и до трёх стоек. В крышке сумки предусмотрен сетчатый карман для мелких аксессуаров.
KUPO KSB-010 Utility AC Bag многофункциональная сумка
Сумка для аксессуаров из текстиля (нейлон-кордекс) плотностью 1000 ден с внутренним покрытием из водостойкого полиуретана. Дополнительный карман во внутреннем отсеке и на внутренний стороне откидного клапана для мелких вещей.
Кармашки разной величины на внешней стороне для всего необходимого: маркеров, шестигранников, отверток, фонарика и т.д. Совместима с поясом шириной до 5 см, что позволяет носить ее, освободив руки.
