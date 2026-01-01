Tenba (634-519) Rolling Tripod/Grip Case 48 сумка жесткая на колесах для стоек

Сумка изготовлена из баллистического нейлона плотностью 1050 Денье, боковые стенки из АБС-пластика с воздушным каналом.
Сумка имеет усиленное дно для защиты оборудования в вертикальном положении. Внутри она оборудована тремя стяжными ремнями для фиксации перевозимого инвентаря.
Варианты транспортировки: за усиленные ручки или на колесах. Колеса спаренные на подшипниках.
Характеристики:
- внешний размер - 27x27x124 см
- внутренний размер - 24x24x122 см
- материал - баллистический нейлон 1050 Ден., АВС-пластик.
- вес - 5,4 кг
- цвет - черный