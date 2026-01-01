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KUPO GC-2525BK Glove strap w/alligator clip & black label 25mm*25cm ремешок для аксессуаров
KUPO GC-2525BK Glove strap w/alligator clip & black label 25mm*25cm ремешок для аксессуаров
KUPO GC-2525BK Glove strap w/alligator clip & black label 25mm*25cm ремешок для аксессуаров
KUPO GC-2525BK Glove strap w/alligator clip & black label 25mm*25cm ремешок для аксессуаров

KUPO GC-2525BK Glove strap w/alligator clip & black label 25mm*25cm ремешок для аксессуаров

Kupo
Артикул: OLE-3184

Прочный нейлоновый черный ремешок с мощным пружинным зажимом типа "крокодил". Предназначен для закрепления перчаток, головных уборов и инструментов, чтобы они всегда были под рукой. Кнопка на ремешке позволяет легко прикрепить его к петле ремня, микрофону, D-образному кольцу, поясу с инструментами. Длина 25 см, ширина 25 мм.


Описание

Характеристики:

  • Цвет: чёрный (чёрная этикетка с логотипом )
  • Материал: Нейлоновый ремешок + пружинный зажим типа «крокодил»
  • Длина : 25 см
  • Ширина : 25 мм
  • Кнопка для быстрого прикрепления/ снятия ремешка  
  • Вес: 43г

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