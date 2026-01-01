KUPO GC-2525BN Glove strap w/alligator clip & brown label 25mm*25cm ремешок для аксессуаров

Арт. OLE-3187

Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель с коричневой нашивкой-лейблом для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.

