KUPO GT-2540BK Gaffers Tape Holder Nylon Strap With Spring Hook & Black Labe ремешок для аксессуаров

Характеристики:
- Цвет: чёрный (чёрная этикетка с логотипом )
- Материал: Нейлоновая ткань
- Длина: 25 см
- Ширина: 4 см
- Алюминиевый пружинный карабин, застёжка "фастекс"
Москва
Малая Семеновская 3с6
Прочный нейлоновый черный ремешок-держатель для скотча/тейпа предназначен для удобной переноски рулонов скотча или изоленты на поясе. В комплект входит алюминиевый пружинный карабин для фиксации держателя на поясе. Прочная застёжка-трезубец ("фастекс") позволяет быстро и надежно надевать на ремешок и снимать с него рулоны скотча или инструменты. Длина 25 см, ширина 40 мм.
Характеристики:
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