KUPO MEZ221-W Molded EZ-Tie Cable white 20/13mm x 200 mm cтяжка-хомут белая 10 шт

Характеристики:
- Ширина 20-13 мм, длина 200 мм
- Цвет белый
- В упаковке 10 шт
Москва
Малая Семеновская 3с6
KUPO MEZ221-W Molded EZ-Tie Cable white 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут белая 10 шт
Стяжка-хомут белого цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы.
Характеристики:
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Стяжка-хомут синего цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы.
KUPO MEZ221-Y Molded EZ-Tie Cable yellow 20/13mm x 200 mm Стяжка-хомут желтая 10 шт
Стяжка-хомут желтого цвета надежно свяжет кабели и провода. Идеально подходит для аккуратной укладки и фиксации свободных кабелей или оборудования необычной формы.