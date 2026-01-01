images
images
Fotokvant Mask-M Black маска для фотографов черная размер M
Fotokvant Mask-M Black маска для фотографов черная размер M

Fotokvant Mask-M Black маска для фотографов черная размер M

Fotokvant
Артикул: DAN-4575

Маска Fotokvant Mask-M Black для фотографов черная размер M.

Тканевая защитная маска черного цвета. Изготовлена из хлопка. Не вызывает раздражения и аллергии, дает возможность нормально дышать. Боковые лямки надежно поддерживают маску, и она плотно прилегает к лицу. Модель - унисекс. Размер - M.

Описание

Fotokvant Mask-M Black маска для фотографов черная размер M

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Арт. DAN-4887
Fotokvant NP-F970 аккумулятор емкостью 7800 mAh
Наличие
более 10 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.

2 960 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Арт. FTR-1298
Fotokvant BN-2150 White нетканый фон 2,1х5,0 м белый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant. Размер 2,1х5,0 м.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде. Вес - 1,7 кг.

1 500 ₽
В корзину
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Арт. NVF-6822
Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
Наличие
более 10 шт

Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.

240 ₽
В корзину
Cullmann комплект адаптеров CROSS CX695
Арт. OLE-0642
Cullmann комплект адаптеров CROSS CX695
Наличие
в наличии 1-3 шт

Cullmann CROSS CX695 – переходник с внешней резьбы 1/4 дюйма на внешнюю резьбу 3/8 дюйма. Изготовлен из никелированной стали. Набор из 3 шт.

820 ₽
В корзину
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Арт. DAN-3078
Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper сумка-обертка черно-серая неопреновая
Наличие
в наличии 1-3 шт

Сумка-обертка неопреновая Fotokvant BWR-4040 Grey Wrapper.

Сумка представляет из себя квадратное полотно специальной ткани с нашитыми застежками-липучками. Завернув в сумку-обертку камеру можно положить в обычную сумку или рюкзак без боязни повредить. Цвет - черно-серый.

 

930 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-SE-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Sony E-mount
Арт. NVF-9287
Fotokvant CAP-SE-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Sony E-mount
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant CAP-SE-Kit - комплект из задней крышки для объектива и заглушки для байонета камеры Sony E-mount.

Заглушка для корпуса камеры, которая используется для защиты особо чувствительной внутренней части фотоаппарата и матрицы от пыли и механических повреждений. Крышка задняя для объектива предохраняет оптику от загрязнения и царапин. Крышка и заглушка изготовлены из пластика темно-серого цвета и совместимы со всеми моделями фотокамер Sony E-mount.


460 ₽
В корзину
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Арт. NVF-9010
Fotokvant CAP-C-Kit комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CAP-C-Kit – комплект крышка задняя для объектива и байонета камеры для Canon.

Комплект состоит из одной крышки для байонета камеры и одной крышки для задней части объектива. Они предохранят от загрязнения оптику объектива и механизм камеры во время хранения и транспортировки. Подходит для всех Canon EOS DSLR камер.

460 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 20 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину
-10 %
Godox AD-S1/S2 рефлектор для AD200/AD360II
Godox AD-S1/S2 рефлектор для AD200/AD360II
Арт. DAN-3724
Godox AD-S1/S2 рефлектор для AD200/AD360II
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 20 ч

Рефлектор Godox AD-S1/S2 для вспышек AD200/AD360II.

Металлический круглый рефлектор для вспышек Godox WITSTRO с открытой лампой (bare bulb) AD200, AD200Pro, AD360 II. Имеет специальный байонет с посадочным диаметром 34 мм. Обеспечивает жесткий направленный свет с округлой формой светового пятна. В комплекте идет матовый рассеиватель из пластика, смягчающий свет и увеличивающий угол освещения.

-10 %790 ₽
710 ₽
В корзину

Видео

Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Перчатки для чистой работы Fotokvant
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Обзор хромакей костюма Фотоквант
Новая жизнь старого объектива
Новая жизнь старого объектива
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.