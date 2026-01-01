Grifon CB5C фотосумка для пяти стоек

Характеристики:
- Размеры: диаметр 18 см х длина 110 см
- материал – ткань оксфорд
- вес – 0,7 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Фотосумка предназначена для хранения и переноски до пяти стоек или осветительного оборудования. Максимальная высота стоек в сложенном состоянии не более 107 см. Боковые стенки выполнены из уплотненного синтетического материала для защиты оборудования от повреждений при транспортировке. Молния по периметру с трех сторон, дополнительная молния на боковом торце.
Характеристики:
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