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Grifon CB5C фотосумка для пяти стоек

Grifon CB5C фотосумка для пяти стоек

Grifon
Артикул: OLE-2351

Фотосумка предназначена для хранения и переноски до пяти стоек или осветительного оборудования. Максимальная высота стоек в сложенном состоянии не более 107 см.  Боковые стенки выполнены из уплотненного синтетического материала для защиты оборудования от повреждений при транспортировке. Молния по периметру с трех сторон, дополнительная молния на боковом торце.

Описание

Характеристики:

  • Размеры: диаметр 18 см х длина 110 см
  • материал – ткань оксфорд
  • вес – 0,7 кг

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