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Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см
Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см
Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см
Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см

Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см

Fotokvant
Артикул: DAN-9455

Fotokvant BTR-70 Selens - сумка для стоек 65 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые в сложенном состоянии не превышают 65 см.

Описание

Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см

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