Fotokvant BTR-70 Selens сумка для 3 стоек 65 см

Среднеформатный фотоувеличитель Fotokvant Enlager F505 предназначен для проекционной фотопечати с фотоплёнок тип 120 и 35 мм на фотобумагу.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant BTR-70 Selens - сумка для стоек 65 см, изготовленная из полиэстера ПВХ.
В сумку помещается 3 компактных стойки, которые в сложенном состоянии не превышают 65 см.
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Среднеформатный фотоувеличитель Fotokvant Enlager F505 предназначен для проекционной фотопечати с фотоплёнок тип 120 и 35 мм на фотобумагу.
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