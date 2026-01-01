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Fotokvant BCS-1300 кейс для стойки
Fotokvant BCS-1300 кейс для стойки
Fotokvant BCS-1300 кейс для стойки
Fotokvant BCS-1300 кейс для стойки

Fotokvant BCS-1300 кейс для стойки

Fotokvant
Артикул: DAN-3818

Кейс Fotokvant BCS-1300 для стойки.

Жесткий кейс для транспортировки и хранения студийной стойки. Изготовлен из плотной ткани, застегивается на замок-молнию. Внутри кейс имеет мягкие, съемные перегородки, таким образом всегда есть возможность оптимально разместить оборудование. Для удобства транспортировки имеются колеса и удобная пластиковая ручка.

Описание

Характеристики:

  • внешний размер - 37х22х138 см
  • внутренний размер - 32х14х128 см
  • вес - 10,5 кг

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