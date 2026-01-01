Fotokvant BCS-1300 кейс для стойки

Характеристики:
- внешний размер - 37х22х138 см
- внутренний размер - 32х14х128 см
- вес - 10,5 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Характеристики:
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