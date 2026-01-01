Калибр 5025 кейс с поропластом внут 518х297х206 внеш 594х372х245

Кейс оснащен ребрами жесткости для обеспечения дополнительной прочности и защиты от деформации. Фланцевое соединение с морозостойкой неопреновой прокладкой поддерживают его герметичность и дает возможность использовать при температурах от -65 градусов до +75 градусов.
Атмосферный клапан - позволяет автоматически выравнивать давление внутри и снаружи кейса, при этом сохраняя герметичность корпуса кейса, что позволяет открыть кейс без затруднений при перевозке авиатранспортом.
Замки-защелки надежно закрывают кейс и не позволяют ему открыться даже при сильных ударах и тряске. Отверстия-проушины с возможностью опломбирования или навесных замков исключают нежелательный доступ. Для переноски предусмотрена эргономичная и прочная ручка.
Кейс поставляется в комплекте с ложементом из поропласта, с кубической насечкой, позволяющий оперативно формировать ячейки под требуемый размер прибора или оборудования.
Модель оборудована выдвижной ручкой и колесами.
Характеристики:
- внутренний размер - 518х297х206 мм
- внешний размер - 594х372х245 мм
- глубина крышки/корпуса - 51/155 мм
- материал - стеклонаполненный полипропилен
- вес - 6,2 кг
- диапазон температуры - -65-+75 С
- влагозащищенность - IP67