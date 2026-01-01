Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20"x12"x2" деревянная ящик-подставка для съемки

Стандартные размеры - "pancake" ("плоский"), "quarter" ("четверть"), "half" ("половина") и "full" ("полный"). Каждая подставка оснащена эргономичными отверстиями с закругленными углами, предусмотренными для пальцев, чтобы их можно было легко и удобно переносить и ставить.
Три подставки полностью убираются в четвертую, что обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость ее к деформации. Через боковые панели можно продеть кабели или штанги.
Характеристики:
- Размер 50 х 30 х 5 см
- Материал березовая фанера
- Цвет - натуральное дерево
- Вес 2,1 кг