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Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20"x12"x2" деревянная ящик-подставка для съемки
Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20"x12"x2" деревянная ящик-подставка для съемки

Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20"x12"x2" деревянная ящик-подставка для съемки

Kupo
Артикул: NVF-9500

Kupo KAB002 Apple Box-Quater 20"x12"x2" - деревянная подставка-трансформер.

Подставка изготовлена из высококачественной фанеры (древесина - тополь) и используется как подставка для стоек , выравнивания траектории тележки для камеры, и т.д.

Описание

Стандартные размеры - "pancake" ("плоский"), "quarter" ("четверть"), "half" ("половина") и "full" ("полный"). Каждая подставка оснащена эргономичными отверстиями с закругленными углами, предусмотренными для пальцев, чтобы их можно было легко и удобно переносить и ставить.

Три подставки полностью убираются в четвертую, что обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость ее к деформации. Через боковые панели можно продеть кабели или штанги.

Характеристики:

  • Размер 50 х 30 х 5 см
  • Материал березовая фанера
  • Цвет - натуральное дерево
  • Вес 2,1 кг

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