Kupo KAB002 Apple Box-Quarter 20"x12"x2" деревянная ящик-подставка для съемки

Описание

Стандартные размеры - "pancake" ("плоский"), "quarter" ("четверть"), "half" ("половина") и "full" ("полный"). Каждая подставка оснащена эргономичными отверстиями с закругленными углами, предусмотренными для пальцев, чтобы их можно было легко и удобно переносить и ставить.

Три подставки полностью убираются в четвертую, что обеспечивает дополнительную прочность и устойчивость ее к деформации. Через боковые панели можно продеть кабели или штанги.

Характеристики: