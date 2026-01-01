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KUPO KAB-004 Apple Box-Half 20''x12''x4'' деревянная ящик-подставка для съемки

KUPO KAB-004 Apple Box-Half 20''x12''x4'' деревянная ящик-подставка для съемки

Kupo
Артикул: MTG-1886

KUPO KAB-004 Apple Box-Half 20''x12''x4'' деревянная подставка. Подставка Apple box - это один самых полезных аксессуаров на съёмочной площадке, используемый в качестве подставки для фурнитуры и стоек для осветительного оборудования, для выравнивания траектории тележки для камеры, а также из этих подставок можно сделать временное место, где можно посидеть, собрать из них лестницу или использовать как рабочий стол. Подставки Apple box от компании Kupo сделаны из высококачественной 8-ми слойной березовой фанеры.

«half» («половина») - 50,8 х 30,5 х 10,0 см, вес 2,5 кг

Описание

KUPO KAB-004 Apple Box-Half 20''x12''x4'' деревянная ящик-подставка для съемки

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