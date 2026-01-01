KUPO KAB-61K Nesting Apple box set "6-in-1" комплект деревянных ящиков-подставок

Прорези с обеих сторон полноразмерной подставки позволяют закреплять ее с помощью ремня на платформе в качестве подставки под камеру или сиденья для оператора.
Плоская подставка оснащена по центру гнездом с резьбой 3/8"-16F, для крепления аксессуаров.
Набор из 4 подставок разной высоты:
«nesting pancake» («плоский») - 47,0 х 25,4 х 2,5 см, вес 2,0 кг
«nesting quarter» («четверть») - 47,0 х 25,4 х 5,0 см, вес 2,1 кг
«nesting half» («половина») - 47,0 х 25,4 х 10,0 см, вес 3,0 кг
«nesting full» («полный») - 50,8 х 30,5 х 20,3 см, вес 5,0 кг
Вес комплекта 12,1 кг
Прорези с обеих сторон полноразмерной подставки позволяют закреплять ее с помощью ремня на платформе в качестве подставки под камеру или сиденья для оператора.