images
Chris James 363 Special Medium Blue фолиевый фильтр синий

Chris James 363 Special Medium Blue фолиевый фильтр синий

Chris James
Артикул: DAN-4611

Фолиевый фильтр Chris James Special Medium Blue 363, синий.

Фолиевый фильтр известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 4,5%. Цветовая температура при использовании стандартного источника света - 6774 К. Цена указана за один погонный метр.  

Описание

Фолиевые фильтры Chris James Lighting Filters упакованы в рулоны шириной 122 см. В нашем магазине вы можете купить светофильтры внарезку. Цена указана за один погонный метр. Минимальный объем продажи одной единицы товара - кусок 100x122 см. Будьте внимательны и уточняйте при заказе необходимый размер.

Обращаем ваше внимание, что отрезанный материал обмену и возврату не подлежит. Вы можете вернуть фильтр в том случае, если приобрели весь рулон 7 метров.

Все цвета фильтров соответствуют нумерации Lee.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Арт. NVF-1066
Chris James 071 Tokyo Blue фолиевый фильтр Токио синий
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Tokyo Blue 071 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1%, поглощение 2. Цена указана за один погонный метр.  

2 870 ₽
В корзину
Chris James 164 Flame Red фолиевый фильтр огненно-красный
Арт. FTR-533
Chris James 164 Flame Red фолиевый фильтр огненно-красный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Flame Red 164 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 18%, поглощение 0,74%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 010 Medium Yellow фолиевый фильтр желтый
Арт. FTR-546
Chris James 010 Medium Yellow фолиевый фильтр желтый
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Medium Yellow 010 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 86,5%, поглощение 0,06%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 170 Deep Lavander фолиевый фильтр темно-лавандовый
Chris James 170 Deep Lavander фолиевый фильтр темно-лавандовый
Chris James 170 Deep Lavander фолиевый фильтр темно-лавандовый
Арт. FTR-528
Chris James 170 Deep Lavander фолиевый фильтр темно-лавандовый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фолиевый фильтр Deep Lavander 170 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.

Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 139 Primary Green фолиевый фильтр первая зелень
Арт. NVF-1067
Chris James 139 Primary Green фолиевый фильтр первая зелень
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фолиевый фильтр Primary Green 139 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.  Пропускная способность фильтра 11,9%, поглощение 0,92%.

Цена указана за один погонный метр.

 

 

2 870 ₽
В корзину
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Арт. DAN-7914
Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape студийный тейп черный 50 мм х 27 м
Наличие
более 10 шт

Студийный тейп Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape черный.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - черный.

1 060 ₽
В корзину
Chris James 789 Blood Red фолиевый фильтр насыщенный красный
Арт. FTR-513
Chris James 789 Blood Red фолиевый фильтр насыщенный красный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Blood Red 789 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 1,2%, поглощение 1,92%. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Chris James 182 Bright Red фолиевый фильтр ярко-красный
Арт. OLE-4742
Chris James 182 Bright Red фолиевый фильтр ярко-красный
Временно нет в наличии

Фолиевый фильтр Light Red 182 известного английского производителя Chris James Lighting Filters.  Пропускная способность фильтра 11%, поглощение 0,96. Цена указана за один погонный метр.

2 870 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
Видеоурок «Гелевые фильтры. Портретная съемка»
10 советов как фотографировать пейзаж
10 советов как фотографировать пейзаж
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Светодиодный осветитель Fotokvant AL-1200AS и AL-900AS. Обзор и CRI тест
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Новое открытие в мире оптики – металлическая линза
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.