KUPO CSS-2415Y Cloth Spike Tape yellow 24mm*13,72m скотч жёлтый

Характеристики:
- Ширина 24 мм
- Длина 13,72 м
- Цвет ярко-желтый
- Материал основы ткань
- Клеящий слой синтетический каучук
Москва
Малая Семеновская 3с6
Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Бесследно удаляется. Светится в ультрафиолете. Термостойкость до 80°С. Ширина ленты 24 мм, длина 13,72 м
Характеристики:
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Профессиональный тейп ярко-розового на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Светится в ультрафиолете. Ширина ленты 50 мм, длина 25 м