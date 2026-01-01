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-10 %
KUPO CSS-2415Y Cloth Spike Tape yellow 24mm*13,72m скотч жёлтый

KUPO CSS-2415Y Cloth Spike Tape yellow 24mm*13,72m скотч жёлтый

Kupo
Артикул: OLE-3181

Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Бесследно удаляется. Светится в ультрафиолете. Термостойкость до  80°С. Ширина ленты 24 мм, длина 13,72 м

Описание

Характеристики:

  • Ширина 24 мм
  • Длина 13,72 м
  • Цвет ярко-желтый
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой синтетический каучук

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2 200 ₽
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