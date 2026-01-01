KUPO CSS-2415Y Cloth Spike Tape yellow 24mm*13,72m скотч жёлтый

Артикул: OLE-3181

Профессиональный тейп ярко-желтого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Бесследно удаляется. Светится в ультрафиолете. Термостойкость до 80°С. Ширина ленты 24 мм, длина 13,72 м