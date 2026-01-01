Артикул: NVF-9488

Kupo KCP246 40" HEX BABY GRIP ARM - удлинительный кронштейн с шарнирным стержнем.

Кронштен предназначен для установки осветительных приборов в месте где поставить обычную стойку будет не удобно. Он состоит из сорокадюймового стального удлинительного плеча, оснащенного на конце штифтом Вaby stud и креплением Super Grip Finger со стержнем диаметром 5/8" на на шарнироной основе.

Все оси блокируются с помощью всего одной храповой рукоятки. Вес - 1,45 кг.