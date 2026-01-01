Характеристики:
- Длина 100 см
- Максимальная нагрузка 4 кг
- Крепление - поворотный стандартный студийных пальца 5/8" с внутренней резьбой 1/4"-20
- Материал - сталь
- Цвет - серебристый
- Вес - 1,45 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
Kupo KCP246 40" HEX BABY GRIP ARM - удлинительный кронштейн с шарнирным стержнем.
Кронштен предназначен для установки осветительных приборов в месте где поставить обычную стойку будет не удобно. Он состоит из сорокадюймового стального удлинительного плеча, оснащенного на конце штифтом Вaby stud и креплением Super Grip Finger со стержнем диаметром 5/8" на на шарнироной основе.
Все оси блокируются с помощью всего одной храповой рукоятки. Вес - 1,45 кг.
Характеристики:
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Kupo KCP200 2-1/2” Grip head silver – зажим для установки на стойку оборудования (втулочный адаптер 16 мм). Цвет серебро. Предназначен для использования со стойками серии Century.