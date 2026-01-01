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Kupo KCP246 40" HEX BABY GRIP ARM удлинительный кронштейн с шарнирным стержнем

Kupo KCP246 40" HEX BABY GRIP ARM удлинительный кронштейн с шарнирным стержнем

Kupo
Артикул: NVF-9488

Kupo KCP246 40" HEX BABY GRIP ARM - удлинительный кронштейн с шарнирным стержнем.

Кронштен предназначен для установки осветительных приборов в месте где поставить обычную стойку будет не удобно. Он состоит из сорокадюймового стального удлинительного плеча, оснащенного на конце штифтом Вaby stud и креплением Super Grip Finger со стержнем диаметром 5/8" на на шарнироной основе.

Все оси блокируются с помощью всего одной храповой рукоятки. Вес - 1,45 кг.

Описание

Характеристики:

  • Длина 100 см
  • Максимальная нагрузка 4 кг
  • Крепление - поворотный стандартный студийных пальца 5/8" с внутренней резьбой 1/4"-20
  • Материал - сталь
  • Цвет - серебристый
  • Вес - 1,45 кг

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