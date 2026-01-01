П-Фото (1190-121) системная труба 120 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4 дюйма

Арт. NVF-2415

Colorama Graduated COG312 – пластиковый студийный фон отличного качества.

Применяется для предметной съемки, имеет очень гладкую поверхность. Особенностью фона является градиентное покрытие, за счет этого можно с легкостью повторять один и тот же эффект при съемке различных предметов.