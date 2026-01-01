П-Фото (1190-121) системная труба 120 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4 дюйма

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1190-121) – системная труба со стандартным посадочным валом диаметром 5/8" и резьбовым винтом 1/4". Длина трубы 120 см.
(1190-121)
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Адаптер-переходник Fotokvant FLH-50 с 3/8" на 1/4".
Адаптер-переходник для установки студийных аксессуаров, служит для перехода с резьбы 3/8 дюйма (мама) на 1/4 дюйма (папа). Материал - латунь.
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