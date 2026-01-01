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П-Фото (1190-121) системная труба 120 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4 дюйма

П-Фото (1190-121) системная труба 120 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4 дюйма

П-Фото
Артикул: NVF-1925

П-Фото (1190-121) – системная труба со стандартным посадочным валом диаметром 5/8" и резьбовым винтом 1/4". Длина трубы 120 см.

Описание

П-Фото (1190-121) системная труба 120 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4 дюйма

Комплектация

(1190-121)

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