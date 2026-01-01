П-Фото (1190-11) системная труба 10 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4)

Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим. Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото (1190-11) – системная труба со стандартным посадочным валом диаметром 5/8" и резьбовым винтом 1/4". Длина трубы 10 см
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим. Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.
Grifon SLB-T – кронштейн предназначен для фотографов, которые активно используют накамерные вспышки в качестве компактного студийного освещения для портретного и других жанров фотографии.
С помощью кронштейна можно прикрепить модификаторы света для моноблоков к накамерным вспышкам. Вес - 0,55 кг.
GreenBean PowerGrip PG-088 – профессиональный двойной хомут для соединения труб диаметром от 40 мм до 50 мм под углом 90 градусов. Изготовлен из легкого и высокопрочного алюминия, выдерживает установку оборудование весом до 300 кг.
Grifon EC-36M – поворотная металлическая муфта с отверстиями 25/28/32/36 мм.
Предназначена для соединения двух труб разного диаметра под различными углами. Вес - 1,0 кг.
П-Фото РР1 – ручка для системных труб. Изготовлена из резины черного цвета, общая длина 11 см, диаметр 3 см.