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П-Фото (1190-11) системная труба 10 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4)

П-Фото (1190-11) системная труба 10 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4)

П-Фото
Артикул: NVF-1916

П-Фото (1190-11) – системная труба со стандартным посадочным валом диаметром 5/8" и резьбовым винтом 1/4". Длина трубы 10 см

Описание

П-Фото (1190-11) системная труба 10 см (гайка-посадочный вал 5/8 и 1/4)

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