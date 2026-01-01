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GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный
GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный

GreenBean PowerArm PA-05 держатель шарнирный

GreenBean
Артикул: DAN-9030

GreenBean PowerArm PA-05 – многофункциональный держатель с двумя шаровыми шарнирными головками высокой грузоподъемности для монтажа на штативах, ригах, клетках вспомогательного оборудования для видеосъемки – осветителей, микрофонов, мониторов весом до 10 кг (в вертикальном направлении) и до 5 кг (на горизонтальный шарнир).

Описание

Особенности:

Два монтажных адаптера 1/4"-3/8" включаются в комплект и вкручиваются в ручку зажима. Адаптер представляет собой универсальный переходник винт 1/4" – винт 3/8", гайка 3/8" – гайка 1/4".
Быстрый и удобный монтаж: чтобы закрепить оборудование, вращайте винт с помощью ручки-барашка в основании площадки.
Материал: держатель – авиационный алюминиевый сплав, винты и адаптеры – сталь. Элементы конструкции выполнены на CNC-станках, что обеспечивает прецизионную точность изготовления каждой детали.
Винт 1/4" на шаровой головке.
Адаптеры 1/4" - 3/8" в комплекте.
Максимальная нагрузка 10 кг в вертикальном направлении, 5 кг на горизонтальный шарнир.
Максимальная длина 12 см, вес 110 г.

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