Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов

Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm 7 дюймов – шарнирный кронштейн позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" на расстоянии до 18 см от горячего башмака камеры.
Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.
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Fotokvant HB-02 – шаровая голова Ballhead для мини-штатива с резьбой 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка, кг – 2, вес, г – 85, высота, см – 6. Цвет - черный.
Фолиевый фильтр Dark Green 124 известного английского производителя Chris James Lighting Filters. Пропускная способность фильтра 29,7%, поглощение 0,53%. Цена указана за один погонный метр.