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Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов
Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов

Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов

Fujimi
Артикул: NVF-8379

Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm 7 дюймов – шарнирный кронштейн позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" на расстоянии до 18 см от горячего башмака камеры.

Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.

Описание

Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов

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