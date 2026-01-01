Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm гибкий кронштейн 7 дюймов

Артикул: NVF-8379

Fujimi FJVA-MA7 Magic Arm 7 дюймов – шарнирный кронштейн позволяет зафиксировать и отрегулировать положение аксессуаров с резьбовым соединением 1/4" на расстоянии до 18 см от горячего башмака камеры.

Кронштейн выполнен из анодированного алюминия, а эргономичная рукоятка из ударопрочного пластика.